Promotor diz que Edílson quer confundir José Reinaldo Carneiro, promotor do Gaeco, acredita que Edílson Pereira de Carvalho tenta confundir a opinião pública ao fazer declarações como as que fez na terça-feira, de que uma pessoa da Federação Paulista de Futebol costumava orientá-lo a respeito de times que deveria ajudar nos jogos do torneio estadual. ?Insistimos para que ele falasse se havia alguém da Federação ligado ao esquema?, afirmou o promotor. ?E ele sempre negou veementemente.? Para José Reinaldo Carneiro, é um fenômeno compreensível o que vem sendo observado nas últimas declarações do ex-árbitro, que é réu confesso no escândalo da arbitragem. ?Todo criminoso tenta minimizar a gravidade de seu delito?, comentou o promotor, referindo-se às várias versões dadas nas entrevistas de Edílson sobre a operação da quadrilha formada em Piracicaba. ?Não podemos perder de vista que ele é uma pessoa acusada de alguns crimes e tudo que disser, portanto, deve ser mantido sob suspeição.? Edílson Pereira de Carvalho acusou os promotores de esconderem da imprensa informações de seu depoimento. José Reinaldo Carneiro, no entanto, nega que o ex-árbitro tenha falado na suposta interferência da FPF. ?Não temos qualquer indício nesse sentido?, garantiu o promotor.