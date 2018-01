Promotor pede rebaixamento do Genoa A alegria do Genoa, por ter voltado à elite do calcio, pode terminar nesta segunda-feira. A Comissão de Disciplina da Federação Italiana de Futebol anuncia se aceita o pedido de rebaixamento da equipe genovesa para a Terceira Divisão por suposto arranjo de resultado. A acusação é de que houve acerto com o Venezia, na última rodada do campeonato da Série B de 2004-05. Na partida disputada no Estádio Marassi, em Gênova, no dia 11 de junho, o time da casa venceu por 3 a 2, garantiu o título da divisão de acesso, com 76 pontos - dois à frente de Empoli, Torino e Perugia - e o retorno à Série A. O rival Vêneto, com 35 pontos, estava em penúltimo e já condenado ao descenso. Por isso, esteve aberto a negociação para entregar o jogo. Dias depois do encerramento do torneio, a euforia do Genoa murchou, porque surgiu a denúncia de que os dirigentes dos dois times haviam planejado a mutreta. O caso foi levado à Procuradoria Federal, que levantou provas que considera suficientes para desmontar a farsa. O promotor Stefano Palazzi, encarregado das investigações, pediu neste domingo a perda total dos pontos do Genoa, o que o levaria automaticamente para a lanterna da Série B e, por extensão, à divisão inferior. O promotor alegou que são evidentes os indícios de ilícito esportivo e sugeriu punições a vários cartolas. O presidente do Genoa, Enrico Preziosi, pode ficar afastado do esporte por quatro anos, assim como Franco Dal Cin, diretor geral do Venezia. Outros dirigentes levariam ganchos mais suaves. Preziosi tem convicção total de culpa do Genoa e empenha-se em evitar que dispute a Série A. Tanto que acena com pena alternativa - e ainda assim pesada -, se a Comissão de Disciplina não considerar suficiente o material que apresentou para comprovar a falcatrua. Em sua opinião, o campeão da Série B pode até não ser empurrado para a Terceira Divisão, mas deve ser impedido de subir. Há risco de sobrar também para jogadores. O goleiro do Venezia, Martin Lejsal, foi ouvido pela Comissão de Disciplina, porque se suspeitava de que estivesse envolvido na trama. Ele negou tudo, mas não está afastada a hipótese de ser punido. O Venezia aparentemente não sofrerá maiores conseqüências, porque caiu em campo e está quebrado. Semanas atrás, teve até falência decretada e foi salvo porque grupo de investidores resolveu assumir o controle administrativo e financeiro. O Genoa tem história. Fundado em 1893, foi o primeiro campeão da Itália, cinco anos mais tarde. Na verdade, ganhou o primeiro tricampeonato, com os títulos de 1898, 1899 e 1900. Repetiu a dose em 1902, 03 e 04. Voltou a festejar em 1915 e ainda teve o bicampeonato em 1923 e 1924. Só perde, em conquistas, para Juventus, Milan e Inter.