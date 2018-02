Promotora aponta responsáveis por tragédia na Fonte Nova

A promotora Joseane Suzart, do Ministério Público da Bahia (MPE), afirmou que vai incluir a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Federação Baiana de Futebol (FBF), o Esporte Clube Bahia e o governo do Estado na ação civil pública que pede indenizações às famílias das sete vítimas da queda de parte da arquibancada do Estádio da Fonte Nova, ocorrida no dia 25 de novembro, em Salvador, durante jogo da Série C do Campeonato Brasileiro. De acordo com Joseane Suzart, está demonstrado que todas as entidades relacionadas têm participação no acidente e, por isso, devem ser responsabilizadas. A promotora informou também que deve começar a ouvir os familiares das vítimas na próxima quarta-feira, com o objetivo de ter informações sobre a situação financeira das famílias e do comprometimento financeiro a que ficaram expostas com as mortes. Assim, será possível estipular o montante a ser requerido como indenização. Nesta segunda-feira, a delegada Marilda Marcela da Luz, que comanda as investigações do inquérito criminal que apura o acidente na Fonte Nova, começou a ouvir os envolvidos na tragédia. Os depoimentos foram iniciados por quatro parentes de vítimas e uma testemunha ocular da quebra da arquibancada. "Por enquanto, os depoimentos não trouxeram novidades às investigações e ainda aguardo alguns documentos que já solicitei às autoridades competentes, como vistorias que devem ter sido realizadas", explicou a delegada, que estima que o inquérito esteja concluído em 30 dias. "Vamos continuar ouvindo testemunhas, parentes de vítimas e autoridades nos próximos dias."