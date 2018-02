Promotora ouve famílias das vítimas para pedir indenização

A promotora Joseane Suzart, do Ministério Público do Estado da Bahia (MPE), começou a ouvir nesta quinta-feira os familiares das vítimas da tragédia no Estádio da Fonte Nova. Sete pessoas morreram no domingo, dia 25, depois do desabamento de um degrau das arquibancadas superiores. Eles foram convocados para que o MPE calcule o valor das indenizações para cada família. "Estamos constatando que as famílias pertencem à classe média baixa e precisam mesmo dessa compensação", afirma a promotora. "Vamos seguir ouvindo os familiares nos próximos dias e, em seguida, entraremos com o pedido de indenização, que será feito contra o Estado, que é o dono o estádio, a CBF, que autorizou a partida, e o Bahia, mandante do jogo." Também nesta quinta, Joseane deu entrada em uma ação civil pública que pede a responsabilização da Superintendência de Desportos da Bahia (Sudesb), administradora do Estádio, da CBF, da Federação Baiana de Futebol (FBF), do Bahia e da Polícia Militar pelo acidente. "A Sudesb é responsável pelo estádio, a CBF e o Bahia respondem pelo evento e a federação fazia a intermediação entre as entidades", justifica. "A PM é responsabilizada pela confusão no fim da partida, quando a torcida invadiu o estádio e o campo." Na ação, a promotora também pede a destituição do diretor-geral da Sudesb, Raimundo Nonato Tavares da Silva, o ex-jogador Bobô, e do gerente de Operações da autarquia, Nilo Júnior, considerados "responsáveis diretos e imediatos" pelo acidente, além de pedir o afastamento de toda a diretoria do Bahia. "A ação já está formalizada, fundamentada na negligência e na omissão dos envolvidos, diretos ou indiretos, ainda que em níveis e escalas diferenciadas", afirma Joseane, acrescentando que a ação também solicita a interdição judicial da Fonte Nova, do Ginásio Antônio Balbino (Balbininho), anexo ao estádio, e da Escola Estadual da Fonte Nova. No Departamento de Polícia Metropolitana, onde o acidente está sendo investigado criminalmente, a delegada Marilda Marcela da Luz ouviu nesta quinta nove testemunhas, entre parentes de vítimas e pessoas que estavam no estádio no dia do jogo, que marcou a volta do Bahia à Série B. Jogo do Edilson Sensibilizado com o acidente no estádio, o atacante baiano Edilson, que começou no Vitória, passou por vários clubes brasileiros e foi pentacampeão mundial com a seleção em 2002, está organizando uma partida beneficente, a ser realizada no dia 15, no Estádio do Barradão, para ajudar as famílias das vítimas do acidente. O Barradão é de propriedade do Vitória e também foi apontado como tendo problemas estruturais por especialistas que apontavam risco de acidentes na Fonte Nova. Entre os jogadores convidados a participar estão os atacantes Romário (Vasco) e Nilmar (Internacional), além do goleiro Felipe, que também já atuou no Vitória e foi uma das estrelas do Brasileiro pelo Corinthians. De acordo com Edilson, o ingresso custará R$ 5 e toda a arrecadação será repassada às vítimas do acidente.