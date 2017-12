Promotoria "de olho" em suborno da MSI O Procurador Geral de Justiça, Rodrigo Pinto, designou o promotor criminal Sérgio Peixoto Camargo, da 1ª Promotoria Criminal da Capital, para acompanhar o inquérito policial que investiga a suposta tentativa de suborno de R$ 1 milhão que o deputado estadual pelo PPS, Romeu Tuma Júnior, teria sofrido do empresário Renato Duprat para desistir de lutar contra a parceria do Corinthians com a MSI. A apuração está sendo feita na 36ª Delegacia de Polícia. Peixoto Camargo esteve nesta terça-feira à tarde na delegacia para saber o que já foi feito. O trâmite, segundo o próprio promotor de Justiça, não é incomum. É adotado sobretudo em casos de maior repercussão. O promotor não pretende influenciar o delegado do 36º DP nos caminhos da investigação. Como ele mesmo admitiu à Agência Estado na segunda-feira, será um acompanhamento ?à mineira?. "Minha função será acompanhar as investigações até que o inquérito policial seja distribuído ao DIPO (Departamento de Inquéritos Policiais), quando depois será entregue a um dos 120 promotores do Fórum Central. Farei um trabalho à mineira, sem interferir". Romeu Tuma Júnior acusa o empresário Renato Duprat, intermediário do iraniano Kia Joorabchian, da MSI, nas negociações com o Corinthians, de ter mandado o ?laranja? Marcelo Squassoni lhe oferecer R$ 1 milhão para deixar de ?jogar contra? a parceria. Tuma fez a denúncia. Quando soube que o caso parou na polícia, Duprat contra-atacou dizendo que foi o deputado quem lhe pediu US$ 1 milhão (cerca de R$ 3 milhões). Agora, o objetivo do inquérito é descobrir quem falou a verdade. "O assunto não é tão simples assim, pois teremos de saber ao certo, primeiro, se houve a tentativa de suborno e depois se o acusado subornou o deputado estadual ou apenas o conselheiro do clube", disse o promotor. O delegado Marcos Manfrin, do 36º DP, tem, em princípio, 30 dias para concluir as apurações. Mas o prazo poderá ser prorrogado por tempo igual ou maior.