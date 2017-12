Promotoria denuncia quatro jogadores por apostas na Itália

Os jogadores David Di Michele (Palermo), Massimo Margiotta (Frosinone), Thomas Manfredini (Bologna) e Vincenzo Sommese (Mantova) foram denunciados nesta terça-feira pela Promotoria da Federação Italiana de Futebol (FIGC) junto ao Comitê Disciplinar, em relação a um caso de apostas ilegais. O promotor do FIGC Stefano Palazzi denunciou também, por responsabilidade, os clubes Udinese, Vicenza e Mantova, nos quais os jogadores atuavam quando teria ocorrido o delito. Di Michele, Manfredini e o venezuelano Margiotta são acusados de terem apostado "diretamente ou por meio de outra pessoa" sobre os resultados relativos a partidas oficiais de futebol organizadas pela FIGC. Para Sommese, a acusação corresponde a partidas organizadas pela FIGC, Fifa e Uefa. Por outro lado, a Promotoria arquivou os casos dos outros jogadores envolvidos na investigação, aberta há um ano. Em 2006, 18 jogadores que atuavam na primeira e segunda divisões do Campeonato Italiano estavam sendo investigados pela Procuradoria de Udine devido a supostas apostas não autorizadas. As investigações eram dirigidas pelo procurador Lorenzo Del Giudice, em relação a apostas de partidas européias e do Campeonato Italiano. Os jogadores investigados (e os clubes onde atuavam na época), junto com Di Michele, Margiotta, Manfredini e Sommese, eram: Morgan De Sanctis (Udinese), Nelson Abeijón (Atalanta), Giovanni Bia (ex-Bologna, Inter e Napoli), Marco Ferrante (Hellas Verona), Attilio Gregori (Ostia), Alessandro Sgrigna (Vicenza), Roberto Bordin (Padova e ex-Napoli), Stefan Schwoch (Vicenza), Gennaro Scarlato (Spezia), Giampiero Pinzi (Udinese), Vincenzo Iaquinta (Udinese), Zelijko Kalac (Milan), Marek Jankulovski (Milan) e Alessandro Pierini (ex-Udinese). Eles eram acusados de descumprir a lei que impede que jogadores, técnicos e dirigentes realizem qualquer tipo de apostas esportivas. Os jogadores corriam o risco, inclusive, de serem suspensos por um ano. Na época, também foi divulgado que quatro partidas do Campeonato Italiano entre 2005 e 2006, que terminaram empatadas, estariam sendo investigadas por terem registrado um número incomum de apostas.