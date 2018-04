Promovido, Diego promete agarrar chance no São Paulo

SÃO PAULO - Recém-promovido das categorias de base, o zagueiro Diego promete aproveitar a chance que está recebendo no elenco profissional do São Paulo. Com apenas 20 anos, ele foi chamado pelo técnico Ney Franco na semana passada, junto com Allan, Lucas Cavalcante e Lucas Evangelista, para fazer parte da equipe principal - os quatro já estão treinando com o grupo no CT de Cotia.

"Nem acreditei no momento em que fui avisado disso. É algo incrível ter chegado ao time principal com esse pouco tempo de São Paulo. Acredito que isso foi fruto do meu trabalho e dedicação aqui na base", revelou Diego.

Neste começo de trabalho, ele tem aproveitado para aprender com zagueiros mais experientes e consagrados, como Lúcio e Rafael Toloi. "Ainda não tive muito contato com os jogadores do time profissional nessa primeira semana, só dentro de campo, mas vou ficar atento a tudo o que for possível para pegar essa experiência com eles. É uma oportunidade muito boa pra minha carreira e quero aproveitar", avisou Diego.