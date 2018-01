Propaganda de TV reúne vários astros da Copa Vários astros do futebol mundial, dentre eles os brasileiros Ronaldinho Gaúcho e Roberto Carlos, participaram do novo comercial da Pepsi para a TV, que já foi veiculado no site oficial da empresa. O anúncio, gravado em Madri (Espanha), foi realizado especialmente para a Copa da Alemanha. No vídeo, os jogadores aceitam o desafio de um grupo de alemães - tipicamente vestidos - para demonstrar suas habilidades em um concurso. Os jogadores acham a situação engraçada e dão risadas ao observarem a forma física dos alemães, um tanto quanto gordinhos. Porém, os jogadores são surpreendidos por uma alemã. Ela comanda um grupo de senhores que faz uma apresentação impecável, dançando e realizando fatos inacreditáveis com a bola. No final da disputa, os torcedores que acompanhavam o evento invadiram o local para abraçar os alemães, deixando os astros de lado. Como consolo, os jogadores participaram da festa, bebendo refrigerante em canecas de cerveja. O inglês David Beckham, que também participou do comercial, presenteou a mulher que comandou os alemães com sua camisa. Além dos brasileiros e de Beckham, participaram da gravação os espanhóis Raúl González e Fernando Torrez, o argentino Crespo, o francês Thierry Henry e o inglês Frank Lampard.