Proposta do Atlético-PR tira o técnico Fernando Diniz do comando do Guarani

A passagem de Fernando Diniz pelo Guarani foi mais rápida do que todos imaginavam. Mas não pelos resultados ou por seu comportamento temperamental à beira do campo. Nesta terça-feira, justamente quando aconteceu a reapresentação do elenco após as festas de fim de ano, o técnico comunicou à diretoria que estava de saída do clube após receber uma proposta do Atlético Paranaense.

+ Fernando Diniz afirma que Guarani estará pronto para estreia na Série A2 paulista

O time paranaense vinha negociando com o holandês Clarence Seedorf, mas as partes não chegaram a um acordo. Por isso, Fernando Diniz foi procurado. A multa com o Guarani por quebra de contrato é de R$ 30 mil, equivalente a um salário, e será paga por Atlético Paranaense ou pelo próprio técnico, que abriu mão de receber cerca de 10 dias que trabalhou em dezembro.

Fernando Diniz iniciou os trabalhos com o elenco no dia 21 de dezembro e estava confiante para a estreia na Série A2 do Campeonato Paulista, marcada para o próximo dia 17 contra o Oeste. Ele compareceu ao estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), e se despediu dos jogadores no vestiário.

"Tenho o maior respeito pelo Guarani e pela torcida, mas é o momento que eu acho que tenho que sair. Não posso falar que deixei o clube na mão. Plantei uma semente boa no clube e quem chegar vai pegar um time motivado. Deixo alguma coisa positiva e também levo coisas positivas. Saio em paz comigo. Tudo aconteceu muito rápido e eu mesmo fui surpreendido", disse o treinador dentro de seu carro, cercado pelos repórteres, na saída do estádio Brinco de Ouro da Princesa.

Um pouco antes ele se despediu dos jogadores nos vestiários. O grupo tinha se apresentado para iniciar período de treinamento na vizinha cidade de Jaguariúna (SP), onde ficará até o próximo dia 10. O trabalho vai ser comandado pelo auxiliar fixo do clube, Umberto Louzer, que pode até ser efetivado no cargo.

Agora, a expectativa é para saber quem será o substituto no comando técnico. Toninho Cecílio e Pintado, que já passou pelo clube, são as primeiras opções.