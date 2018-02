Proposta do Barça deixa São Paulo ofendido Depois de muita propaganda, os dirigentes do Barcelona, enfim, se encontraram com a cúpula são-paulina para fazer proposta por Luís Fabiano. Mas não agradaram. A oferta de US$ 6 milhões à vista, bem abaixo do que se especulava, deixou o presidente do São Paulo, Marcelo Portugal Gouvêa, e o diretor de futebol do clube, Juvenal Juvêncio, irritadíssimos. A oferta foi feita pelo presidente do Barcelona, Joan Laporta, e pelo seu vice, Sandro Rosell, no início da madrugada desta quarta-feira, durante jantar no restaurante do luxuoso Hotel Emiliano, nos Jardins, em São Paulo. "O encontro foi extremamente negativo. Os chamados grandes da Europa fazem esse papel menor e prejudicam o clube com o qual negociam, o jogador, os colegas, a família...", esbravejou Juvenal Juvêncio. "Foi uma proposta absurda, desrespeitosa... Só porque somos do terceiro mundo?" O diretor do São Paulo lembrou que o CSKA, da Rússia, por exemplo, ofereceu US$ 12,5 milhões há alguns meses e o Sevilla quis pagar US$ 11 milhões por Luís Fabiano. De acordo com os são-paulinos, o Barcelona esperava que o São Paulo não jogasse tão pesado, usando como referência a negociação do meia Kaká com o Milan por US$ 8,2 milhões, no ano passado. "Eles se iludiram por causa do negócio com o Kaká, mas não sabiam que as circunstâncias eram completamente diferentes", ressaltou João Paulo de Jesus Lopes, diretor de planejamento do clube. Em determinado momento da conversa, Juvenal Juvêncio perguntou para os espanhóis se eles não haviam acompanhado, pela imprensa, que o São Paulo não aceitaria liberar o jogador por menos de US$ 20 milhões, valor da multa rescisória do contrato. Sandro Rosell foi contundente na resposta. "Se fosse para pagar US$ 20 milhões, o Barcelona depositaria o valor e levaria o atleta sem precisar negociar." O clube espanhol ofereceu a possibilidade dar mais US$ 4 milhões em bônus dependendo do desempenho de Luís Fabiano no primeiro ano de contrato, aborrecendo ainda mais os são-paulinos, que se sentiram ofendidos. Depois do enfático "não", Juvenal Juvêncio e Marcelo Portugal Gouvêa afirmam duvidar que o Barcelona volte tão cedo para fazer nova proposta.