Proposta do Corinthians desanima Júnior Júnior anuncia nesta quarta-feira se aceita ou não ser o novo técnico do Corinthians. O ex-jogador e atual comentarista de TV esteve reunido com o vice-presidente do Corinthians, Antonio Roque Citadini, nesta terça-feira à noite, no Hotel Excelsior, em Copacabana, no Rio. ?Não estou otimista. A proposta foi bem abaixo do que eu esperava. Entendo os problemas que o Corinthians está passando, mas também preciso pensar no meu lado profissional?, disse o ex-jogador do Flamengo à Agência Estado, pelo celular, enquanto se dirigia até sua casa na Barra da Tijuca. Nesta quarta-feira pela manhã, o tio de Júnior, Válter, vai se reunir com Citadini, no Rio, para tentar uma renegociação. A assessoria de imprensa do Corinthians confirmou nesta terça-feira à noite Roberto Rivellino como o diretor técnico de Futebol.