Proposta francesa anima Jardel O atacante Jardel, do Galatasaray e da seleção brasileira, reagiu nesta quarta-feira com entusiasmo quando soube que seu passe estaria sendo negociado com o Olympique de Marselha. ?Até onde eu sei, só depende da minha resposta para que tudo se acerte?, disse. Numa eventual transferência para a França, o jogador disse que a proposta é excelente e atuar em um país do mediterrâneo seria magnífico. O vice-presidente do clube turco, Ali Durust, confirmou hoje que a ida do jogador para o futebol francês está praticamente certa.