Protagonistas do rebaixamento de 2012 do Palmeiras buscam se reerguer

SÃO PAULO - O Palmeiras começa neste sábado sua nova caminhada para se reerguer no futebol brasileiro. Nem o mais pessimista dos torcedores poderia imaginar que o time campeão da Copa do Brasil poderia, meses depois, ser rebaixado no Brasileirão. Aconteceu. O planejamento deste ano passa por seguidas vitórias que começa na estreia do time com o pé direito diante do Atlético-GO, em Itu. Enquanto isso, os protagonistas da queda em 2012 também tentarão dar a volta por cima em suas carreiras.

O fato é que poucos que fizeram parte da campanha do ano passado conseguiram destaque. As exceções ficam para o técnico Luiz Felipe Scolari, o atacante Barcos e o zagueiro Henrique. Felipão assumiu a seleção brasileira e levou consigo o fiel escudeiro Murtosa, além dos preparadores Anselmo Sbraglia (físico) e Carlos Pracidelli (de goleiro). Barcos é destaque do Grêmio, mas não foi mais convocado para a seleção argentina. E o zagueiro, um dos poucos que ficaram no Palmeiras, ganhou espaço e virou ídolo.

Os demais jogadores do elenco estão em times medianos ou pequenos, outros amargando banco em clubes grandes e ainda há aqueles que estão desempregados, no mercado. Tudo isso mostra que o elenco alviverde não era, de fato, dos melhores, e muito por culpa do trabalho da diretoria, que contratou mal. O ex-presidente Arnaldo Tirone faz parte do Conselho de Orientação e Fiscalização, o COF, mas não têm o mesmo espaço e respeito de antes. “Eu não tenho o que falar no momento”, disse o ex-dirigente sobre o começo do Palmeiras na Série B. Situação pior vive o ex-vice-presidente Roberto Frizzo, famoso por suas declarações polêmicas e que atualmente participa apenas do conselho do clube, sem muita influência.

Entre os atletas que deixaram o Palmeiras após a queda, a maioria disputa posição em seus clubes. Thiago Heleno, João Vitor e Daniel Carvalho estão no Criciúma; Luan joga no Cruzeiro, onde é banco. Marcos Assunção nunca mais voltou a ser aquele cobrador de falta de antes no Santos. Leandro Amaro (Avaí), Roman (River Plate), Obina (Bahia) e Felipe (Atlético-PR) também suam a camisa nos treinos para conseguir vaguinha na equipe.

Poucos que deixaram o Palmeiras são titulares absolutos em outros times: Artur, na Ponte Preta, e Correa, na Portuguesa. Há aquele também quem conseguiram ganhar uma oportunidade fora do País, na Ásia. Patrik é um dos destaques do Gangwon, time que está nas últimas posições do Campeonato Coreano. Na segunda divisão do Japão, Mazinho defende o Vissel Kobe. Três jogadores, no entanto, estão desempregados: Betinho e Leandro deixaram o Boa Esporte e Cabofriense, respectivamente, e procuram novos clubes para jogar. João Arthur foi rebaixado para o Palmeiras B e com o fim do time, está livre.

Dos jogadores que permaneceram no elenco de Gilson Kleina, além do zagueiro Henrique, só Márcio Araújo e Maurício Ramos parecem não ter perdido espaço no time. Bruno viu Fernando Prass chegar para o seu lugar. Wesley, Juninho, Maikon Leite, Patrick Vieira, Vinícius, Caio, Tiago Real e João Denoni disputam posição e o carinho da torcida. Não conseguiram ainda nem uma coisa nem outra. Valdivia, o craque palmeirense, vive machucado e Raphael Alemão, Fernandinho, Bruno Dybal, Luiz Gustavo e Diego Souza fazem parte do elenco, mas nem jogaram ainda neste ano. Índio e Bruno Oliveira voltaram para a base e Wellington está em situação indefinida.

Deixaram o clube:

Arnaldo Tirone – é um dos membros do COF e oposição de Paulo Nobre

Roberto Frizzo – conselheiro do Palmeiras, perdeu espaço desde que deixou o poder

Luiz Felipe Scolari – técnico da Seleção Brasileira

Murtosa – auxiliar técnico de Felipão na Seleção

Galeano – auxiliar técnico no São Caetano

Barcos – atacante titular do Grêmio

Cicinho – ficou até julho no Palmeiras, quando foi para o Sevilla-ESP

Artur – lateral-direito titular da Ponte Preta

Thiago Heleno – reserva no Criciúma

João Vitor – reserva no Criciúma

Daniel Carvalho – reserva no Criciúma

Luan – disputa posição no banco de reservas do Cruzeiro

Marcos Assunção – reserva no Santos

Leandro Amaro – estava no Palmeiras, foi contratado recentemente pelo Avaí

Roman – voltou para o River Plate, onde é reserva.

Obina – disputa posição no Bahia.

Correa – titular na Portuguesa.

Mazinho – titular do Vissel Kobe, time da segunda divisão do Japão.

Patrik – titular do Gangwon, time que está nas últimas posições do Campeonato Coreano.

Betinho – deixou o Boa Esporte no início de maio e procura clube.

Leandro – disputou a Série B do Campeonato Carioca pela Cabofriense.

Felipe – disputa posição no Atlético-PR

João Arthur – foi dispensado pelo Palmeiras. Procura clube.

Continuam no Palmeiras:

Gilson Kleina – o técnico permaneceu, embora tenha sido o comandante da queda.

Henrique – titular absoluto.

Márcio Araújo – titular absoluto.

Bruno – goleiro reserva. Começa a Série B como titular enquanto Prass se recupera de lesão.

Maurício Ramos – titular, mas pode ir para o banco de reservas com a recuperação de Vilson e a chegada de Tiago Alves.

Wesley – começa a Série B no banco de reservas.

Juninho – disputa posição com Marcelo Oliveira.

Maikon Leite – é reserva.

Valdivia – vive machucado. Quando está em condições, é titular.

Patrick Vieira – disputa posição entre os titulares.

Vinicius – disputa posição entre os titulares.

Caio – disputa posição entre os titulares.

Tiago Real – disputa posição entre os titulares.

João Denoni – é reserva. Luta para ficar no banco.

Raphael Alemão – é terceiro goleiro

Fernandinho – ainda não jogou neste ano

Bruno Dybal – ainda não jogou neste ano

Luiz Gustavo – ainda não jogou neste ano

Diego Souza – ainda não jogou neste ano

Bruno Oliveira – voltou para a base do clube

Índio – voltou para a base do Palmeiras

Wellington – voltou de empréstimo do Atlético Sorocaba e está com a situação indefinida