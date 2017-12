Protegido por liminar, Ricardinho treina na Vila O meia Ricardinho fará nesta quinta-feira à tarde o primeiro treino com a camisa do Santos, depois de ter conseguido a liminar que o liberou do pagamento da multa de R$ 2 milhões acordada com o São Paulo para o caso de ele vir a defender um clube brasileiro até dezembro de 2004. Depois, ele será apresentado como o mais novo reforço do clube para o Campeoanto Brasileiro. Ricardinho é o primeiro reforço de peso conseguido pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. O meia ficará na Vila Belmiro até dezembro de 2005. Os santistas voltam aos treinos hoje frustrados pelo empate (1 a 1) da noite de ontem diante do Once caldas (COL), na Vila Belmiro, na rodada que abriu as quartas-de-final da Libertadores. Agora, para passar para a semifinal da Libertadores, o Santos precisa vencer o time colombiano, na casa do adversário.