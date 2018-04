Protesto no domingo faz governo mudar hora de jogo do Palmeiras

A Federação Paulista anunciou, através de seu site oficial, que a partida entre Palmeiras e XV de Piracicaba que seria realizada neste domingo, às 16h, no Allianz Parque, mudou de horário. O local da partida continua sendo o mesmo, mas o confronto será disputado às 11h, um horário pouco tradicional para o futebol.

Segundo a entidade paulista, o motivo da alteração é por causa das manifestações populares marcadas para acontecer no mesmo dia, em vários pontos da cidade e o pedido foi da Segurança Pública.

"Por solicitação do Exmo Secretário da Segurança Pública Dr. Alexandre de Morais, em vista das manifestações populares previstas para 15/03/15", diz o comunicado no site da FPF.

A Polícia Militar teria dificuldades para controlar os protestos que devem ter em diversos pontos da cidade e ainda mais uma partida de futebol na capital. Para evitar maiores transtornos a partida foi antecipada.

O Corinthians também joga em São Paulo, contra o Red Bull, mas no sábado. Já o Santos visita o Marília, também no sábado, enquanto a Portuguesa recebe o Capivariano na Arena Barueri. No domingo, o São Paulo vai até Campinas enfrentar a Ponte Preta.

A partida do Palmeiras contra o Santos continua sendo quarta-feira, às 22 horas, na Vila Belmiro.