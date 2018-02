Protesto pela paz em goleada do Barça O jogo entre Barcelona e Racing Santander neste domingo, no estádio Camp Nou, se transformou num grande protesto contra a guerra no Iraque, que conta, inclusive, com o apoio do governo espanhol. Enquanto os torcedores levaram bandeiras e cartazes de repúdio ao conflito no Oriente Médio, os jogadores do Barça entraram em campo com uma camiseta com a frase ?Pela paz? escrita. Com a bola rolando, o Barcelona não perdoou o adversário e conseguiu uma boa goleada por 6 a 1, com dois gols de Kluivert, dois de Overmars, um de Riquelme e outro de Mendieta - Javi Guerrero descontou para o Racing Santander. A goleada deixou o Barcelona com 36 pontos, na 9ª posição do Campeonato Espanhol. Em outros jogos disputados neste domingo, pela 27ª rodada, Celta 2 x 1 Athletic Bilbao, Malaga 0 x 0 Betis, Mallorca 2 x 1 Valladolid, Real Sociedad 2 x 2 Villarreal, Recreativo Huelva 1 x 1 Osasuna, Sevilla 3 x 2 Alaves e Valencia 1 x 1 Espanyol. O líder ainda é o Real Madrid, que tem 54 pontos e joga ainda hoje contra o Deportivo La Coruña.