Provável substituto de Ricardo Oliveira, Nilson aprova jogo às 11h

Sem poder contar com Ricardo Oliveira, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Dorival Júnior deve escalar Nilson como titular do ataque no confronto deste domingo, contra o Internacional, às 11 horas, na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

E o jogador afirmou nesta sexta-feira que vê até vantagem em atuar neste incomum horário, que costuma obrigar os jogadores a jogar sob um calor intenso, mas que ao mesmo tempo tem sido realizado com forte apoio de torcida para o time mandante.

"Este horário foi muito bom para mim, foi minha estreia como titular às 11h. A casa estava cheia e conseguimos um ótimo resultado (2 a 0 sobre o Joinville). Agora temos um confronto importante, de quem está brigando lá na parte de cima, dentro da nossa casa. Tenho certeza que vai ser um excelente jogo, espero ajudar a equipe a chegar no G4", ressaltou o atleta.

Nesta partida de domingo o Santos terá uma série de desfalques. Além de Ricardo Oliveira, David Braz e Werley também cumprem suspensão por terem sido expulsos contra o Corinthians no clássico do último domingo. Já Geuvânio, Valencia e Alison se recuperam de lesões e também estão fora.

Nilson, porém, confia no poder de reposição do elenco santista para superar o time gaúcho, que é um rival direto na luta por uma vaga no G4 do Brasileirão. "Estou me preparando forte, todos que não estão jogando estão atentos. Dorival alerta que quando a gente menos espera, podemos jogar uma partida", lembrou o atacante, que já atuou em oito partidas pelo time profissional do Santos, sendo a última delas na quarta-feira, quando substituiu Ricardo Oliveira no decorrer da vitória por 1 a 0 sobre o Figueirense, em Florianópolis, pelas quartas de final da Copa do Brasil.