Provável titular, Henrique celebra momento e exalta concorrência no Vasco

Henrique deve iniciar a temporada como titular da lateral esquerda do Vasco. Ele conquistou a confiança do técnico Cristóvão Borges nos treinos deste início de ano e na campanha vascaína na Florida Cup e deve largar à frente do amigo e concorrente Alan na luta pela titularidade da posição.

"Tanto eu quanto o Alan trabalhamos visando o melhor para o Vasco. Esse ano, tive a minha oportunidade e consegui ir bem. Quando ele teve ano passado, foi bem e passou na minha frente. Futebol é isso. O importante é que estamos aqui querendo ajudar o clube", declarou nesta quinta-feira.

O jogador também se mostrou satisfeito com o próprio momento e com o início de Cristóvão no Vasco. "O tempo de trabalho foi pouco, mas já estamos compreendendo a forma dele jogar, a cara que ele quer para o time. Estamos no esforçando e prestando atenção em tudo. Acredito que o time estará jogando da forma que ele deseja em pouco tempo."

O treinador ainda não confirmou, mas a tendência é que o Vasco estreie diante do Fluminense no Campeonato Carioca, neste domingo, no Engenhão, com: Martín Silva, Yago Pikachu, Luan, Rodrigo e Henrique; Julio dos Santos, Andrezinho, Escudero, Nenê e Eder Luis; Thalles.

"O Vasco é um clube que entra em qualquer competição para chegar nas primeiras colocações, ser campeão. O grupo tem se dedicado muito e acredito que todo esse trabalho nos levará a fazer um grande campeonato. A partida contra o Fluminense é importantíssima, pois reúne dois grandes clubes do Brasil. Sabemos o peso desse jogo e do tamanho da responsabilidade. É um desafio novo, é diferente começar pegando um rival na primeira rodada", avaliou.