Provocação de Abuda quase gera confusão O atacante Abuda, que já passou pelo time principal do Corinthians, mostrou falta de profissionalismo, neste domingo, e quase provocou grande confusão no Pacaembu. Após o segundo gol de sua equipe, na vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, o jogador, que havia sido substituído por Renato e estava no banco, virou-se para a torcida são-paulina e fez gestos obscenos. Os torcedores, revoltados, se aproximaram do alambrado, mas logo foram contidos pela Polícia Militar. Os são-paulinos passaram, então, a hostilizá-lo. O juiz Philipp Lombart viu a cena e o expulsou. O pior é que, na comemoração pelo título, durante a entrega das medalhas, Abuda continuou debochando, dando sinal de ?tchau? com as mãos. "Peço desculpas, jamais deveria ter feito aquilo, não me comportei bem", disse o atacante, que não deve ser aproveitado por Juninho Fonseca em 2004. O técnico Adaílton Ladeira afirmou não ter visto os gestos de Abuda, mas garantiu que, se seu ato de indisciplina for confirmado, vai chamá-lo para uma conversa. "Se o Abuda fez esses gestos, errou, vou chamar sua atenção." Ladeira deixou o Pacaembu como um dos grandes responsáveis pela conquista do título. As alterações no intervalo e a bronca nos jogadores deram resultado. "Disse à equipe que a gente não estava encarando o jogo como uma final, faltava garra, seriedade, e os jogadores voltaram de forma diferente."