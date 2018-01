Provocação de Amelli motiva corintianos Tudo que Geninho precisava para hiper-motivar a sua equipe na guerra que se desenha contra o River Plate veio da boca do ex-sãopaulino Amelli. O jogador do River declarou hoje, aos jornalistas de seu país, que a falta de tradição do Corinthians na Copa Libertadores da América deve favorecer ao River Plate no mata-mata entre os dois clubes - dia 1º de Maio em Buenos Aires, e no dia 14, em São Paulo. A entrevista de Amelli ganhou as páginas da internet e chegou ao Parque São Jorge hoje mesmo, pela manhã. A notícia deixou os corintianos furiosos. O técnico Geninho não fez a menor questão de minimizar o assunto. Ao contrário: parecia até satisfeito e vai usar as declarações da Amelli para motivar o seu grupo. "Eles vão ter que provar isso em campo". De início, Geninho pensou em não polemizar. Mas, em seguida, acrescentou: "Apesar de o River ter mais tradição, como ele diz, foi o Corinthians que fez a melhor campanha na primeira fase. E isso não acontece por acaso". Os jogadores também não gostaram do que disse Amelli. O atacante Gil ironizou o zagueiro argentino. "Ele pode falar o que quiser. Mas quando ele estava no São Paulo fiz muitos gols em cima do Amelli. E ele pode ter certeza: vou brigar muito para manter o retrospecto". Talvez Amelli não saiba, mas o Corinthians tem um dossiê completo de tudo o que a equipe argentina tem feito na Libertadores e no torneio Clausura - é líder ao lado do Boca Junior, estando invicto há 12 rodadas. Seu último jogo foi contra o Rosário Central: vitória de 2 a 0. O Corinthians também enviou Valdir Joaquim de Morais para observar o time argentino em seu penúltimo jogo pela Libertadores, contra o Libertad, no Paraguai. O relatório completo de Valdir já está nas mãos de Geninho desde a semana passada. Óbvio que Valdir não quis fornecer todas as informações sobre o adversário. Para a imprensa, classificou o River como um time bastante perigoso, que marca forte e sai rápido nos contra-ataques. Mas, para Geninho, mostrou nos mínimos detalhes as suas principais características: de onde parte a bola na sua jogada mais perigosa, os pontos fracos e os pontos altos da defesa, o zagueiro que costuma sair jogando, quem finaliza - e de onde - no ataque, enfim, traçou um perfil completo do próximo adversário corintiano na Libertadores. Junto com esse relatório, Geninho vai mostrar aos jogadores quatro fitas com as principais jogadas do River Plate. Ele ainda só não fez isso porque no domingo o Corinthians enfrenta o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, e o treinador corintiano quer a reabilitação da equipe. Não só para melhorar a situação do time na competição, mas também para aumentar a auto-estima do grupo, que só ganhou um dos seis pontos disputados nos dois últimos jogos fora de casa, contra o Vasco da Gama (2 a 2) e contra o Inter (1 a 2). "Vencer o Flamengo nos ajudaria muito em todos os aspectos, inclusive moralmente. Seria um incentivo a mais para nós enfrentarmos o River na quarta-feira", reconhece o técnico. Como o time relaxou nos últimos jogos pelo Campeonato Brasileiro, Geninho teve uma conversa séria com os jogadores. Cobrou aplicação, seriedade e vitórias. Os jogadores sentiram o peso de suas palavras e hoje já começaram a prometer mais atitude em campo. "Nós tivemos uma conversa na terça-feira e nossa intenção é retomar o caminho das vitórias porque estamos perdendo pontos preciosos no começo da competição", diz o atacante Liedson. "Além disso, o astral ficaria maior, teríamos mais confiança para enfrentar o River".