Provocação não atinge volante Magrão O volante Magrão sorriu depois de ouvir os comentários de que o técnico do Marília, Luiz Carlos Ferreira, garantiu que seu time vencerá o Palmeiras hoje, no Bento de Abreu. Em vez de rebater as provocações, o jogador resolver partir para o contra-ataque na base do elogio. ?Esse treinador é tinhoso, conheço o jeito dele?, disse o volante explicando que a atitude do técnico adversário não é desrespeito, mas puro marketing para promover a sua equipe em fase decisiva. Magrão garante que o treinador do Marília, no fundo, sabe que não há favoritismo em campo. ?O Ferreira já subiu comigo mais de uma vez e sei da qualidade dele. É macaco velho e a gente precisa estar sempre com um pé atrás.? Magrão relembrou o início de carreira. Disse que foi o treinador do Marília quem lhe deu a primeira oportunidade de jogar no São Caetano. ?Sou muito grato ao que ele fez por mim e por minha família.? Mas o volante emendou, dizendo que o reconhecimento não o fará deixar de buscar a vitória do Palmeiras. Marcos também não se ofendeu com as declarações de Ferreira. ?Acho que é uma forma de ele mostrar que confia na sua equipe.?