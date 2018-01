Provocação da torcida do Palmeiras esquenta clássico do Brasileirão

Mesmo separados por 15 pontos na tabela de classificação, os palmeirenses encaram o clássico contra o Corinthians deste domingo de uma maneira especial, especialmente no que se refere às provocações. Nos arredores do estádio Allianz Parque, alguns torcedores do Palmeiras vestiram camisas do Deportes Tolima, equipe da Colômbia que eliminou o rival alvinegro da Copa Libertadores em 2011. Outros faziam menção à semifinal do Campeonato Paulista, quando o clube alviverde venceu no Itaquerão.

Dentro do estádio, palmeirenses preparavam um mosaico atrás do gol onde estaria escrito "Meu Freguês", mas a Polícia Militar vetou a realização do desenho.

As duas torcidas, no entanto, não tiveram contato antes da partida. Um tapume colocado na rua Turiaçu impedia até o contato visual entre os rivais. A movimentação é intensa nas proximidades do estádio. Mais de 35 mil foram vendidos antecipadamente - os setores Cadeira Gol Norte e Cadeira Gol Sul estão esgotados.

Os sócios-torcedores palmeirenses tiveram exclusividade na compra dos ingressos via internet até a última terça-feira, às 18 horas, quando começou a comercialização para o público em geral. O Palmeiras é dono da melhor média de público do Campeonato Brasileiro. O público deste domingo deve se aproximar do recorde do Allianz Parque verificado na final do Campeonato Paulista, contra o Santos, que foi de 37.479 pagantes.