Próximo a renovar com o São Paulo deve ser Miranda Depois de garantir a prorrogação dos contratos do goleiro Bosco e do atacante Leandro até o fim de 2009, a diretoria do São Paulo corre contra o tempo para resolver a situação do zagueiro Miranda. O jogador, que pertence ao Sochaux, da França, tem contrato com o time tricolor até o fim da participação na Copa Libertadores. ?Ainda estamos conversando. Não tem nada definido. Talvez se resolva até a próxima semana?, garante Miranda, que já fez 28 gols e anotou um gol desde que desembarcou no Morumbi, no segundo semestre do ano passado. ?Eu diria que 80% está certo, mas enquanto não estiver no papel, 100%, não dá para comemorar.? Segundo o jogador e a diretoria, restam alguns detalhes para concretizar a negociação. Certo é que o Sochaux não aceita mais emprestar o atleta. Por isso, o São Paulo terá que abrir o cofre para segurar o zagueiro, que chegou para substituir o uruguaio Lugano. Vale lembrar que o clube francês pagou cerca de 3 milhões ao Coritiba para levar Miranda do País, em 2005. ?Os dois clubes estão em tratativas. Não posso revelar o valor que estamos oferecendo pela negociação, mas esperamos acertar logo?, confirmou o vice-presidente de Futebol, Carlos Augusto de Barros e Silva. ?O bom é que a diretoria do São Paulo está sendo eficiente. Eu disse ao Sochaux que preferia permanecer e eles estão abertos a negociar. A intenção é renovar por mais três anos?, afirma. A vontade de Miranda continuar no São Paulo tem um motivo. Ele acredita que esse é o caminho mais fácil para alcançar a seleção brasileira. O zagueiro tinha esperança de ser lembrado pelo técnico Dunga após os cortes de Alex e Luisão - Edu Dracena e Naldo foram convocados de última hora. ?A visibilidade é maior aqui do que na França?, ressalta. ?O São Paulo teve a defesa menos vazada no Campeonato Brasileiro do ano passado e acho que isso faz com que eu fique mais perto. Quem sabe eu não seja lembrado num futuro próximo.?