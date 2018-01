Próximo passo é buscar a regularidade, diz técnico santista

Com o triunfo sobre o Vasco por 1 a 0, na Vila Belmiro, o Santos conseguiu a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro ou o quarto triunfo nos últimos seis jogos. Para o técnico do Santos, Dorival Junior, o próximo desafio da equipe é conseguir ser regular no Campeonato Brasileiro. Com a vitória, a equipe chegou à 12ª posição, com sete pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. "O próximo passo é buscar a regularidade para conquistarmos uma sequência promissora dentro do Campeonato Brasileiro", afirmou Dorival Junior em entrevista coletiva após a vitória na Vila Belmiro.

Dorival também elogiou o desempenho da equipe. Principalmente no primeiro tempo, a equipe criou inúmeras chances, mas falhou nas finalizações. Na etapa final, Ricardo Oliveira perdeu um pênalti, defendido pelo goleiro Martin Silva aos 36 minutos da etapa final. "Estou muito feliz. A equipe foi para cima e buscou o resultado. Ela se expôs, mas ao mesmo tempo estava protegida. É esse equilíbrio que a equipe tem de buscar", disse Dorival.