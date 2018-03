Prudentino mantém liderança da Série B3 Com o encerramento da segunda rodada do Campeonato Paulista da Série B3, neste domingo, o Prudentino, de Presidente Prudente, goleou o Ranchariense e se manteve como único time 100%. O resultado o mantém na liderança do Grupo 1, com seis pontos ganhos. No outro grupo os líderes são Jacareí e Itapetininga, que golearam Força Futebol e Pinhalense, respectivamente. Eis os resultados - São Vicente 2 x 0 Taboão da Serra; Força Futebol 0 x 4 Jacareí; Tanabi 1 x 1 Assisense; Itapetininga 4 x 1 Pinhalense; Votuporanga 1 x 2 Santacruzense e Prudentino 3 x 0 Ranchariense. Classificação - Grupo 1 - 1) Prudentino 6; 2) Tanabi; Votuporanga e Santacruzense 3; 5) Assisense; 6) Ranchariense 0. Grupo 2 - Jacareí e Itapetininga 4; São Vicente, Força Futebol e Pinhalense 3; 6) Taboão da Serra 0.