Prudentópolis contesta venda de Liedson A transferência de Liedson para o Lyon, da França, está se transformando num grande mistério para a pessoa mais interessada em receber o dinheiro: o Prudentópolis, que detém 70% dos direitos federativos do jogador - os outros 30% são do Coritiba. Nesta quinta-feira, o presidente do clube paranaense, João Alberto Ituarte, confirmou não ter recebido sequer um fax do Lyon, confirmando o interesse pelo atacante. ?O que eu sei é pelo que saiu na imprensa e pelo que disse o jogador", observa Ituarte. ?Se o Liedson diz que tem uma proposta do Lyon, eu tenho de acreditar. Mas até o momento, não recebi absolutamente nada. Sei lá, de repente, chega um fax daqui a cinco minutos." Ituarte teve vontade de ligar para o jogador, nesta quinta, mas preferiu esperar mais um pouco. ?Ele tem jogo. Precisa ficar com a cabeça só no Corinthians. Seria ruim para ele e para o Corinthians falar sobre negócios nesse momento. Além disso, não temos pressa. As inscrições para a temporada européia só terminam dia 31." O Corinthians também não recebeu nenhuma proposta oficial. O vice-presidente de Futebol, Antonio Roque Citadini, disse que o clube foi procurado há cerca de um mês por empresários, mas proposta, mesmo, não chegou. ?Nenhuma novidade", sintetizou o dirigente. Citadini assegura também que não conversou com o Liedson a respeito disso. ?Enquanto não aparecer nenhuma proposta oficial, seja aqui ou no Prudentópolis, o Liedson é jogador do Corinthians. Tanto é que ele está escalado para enfrentar o Figueirense." O representante do Lyon no Brasil, o ex-jogador Marcelo Djian, confirmou que o clube quer mesmo Liedson. Explicou que a proposta pelo jogador só não foi feita porque o presidente do clube francês, Jean-Michel Aulas, está viajando, em férias. Deve retornar só na próxima semana. No entanto, Djian ratificou o aval do técnico Paul Le Guen, que aprovou a contratação do atacante corintiano. ?A contratação de Liedson pelo Lyon deve demorar mais um pouco, talvez até a próxima semana. Mas vai sair." Djian, no entanto, contestou os valores que estão sendo especulados na mídia. O empresário explicou que o Lyon também vive uma crise financeira e não gastaria mais do que o suficiente para contratar um substituto para Sonny Ânderson, que deixou o clube recentemente. Marcelo Djian desmentiu que o clube francês vá oferecer US$ 4 milhões pelo jogador, mesmo sabendo que o preço estipulado em contrato ao Corinthians é de U$ 2,5 milhões. Mesmo ainda não tendo feito uma proposta oficial pelo atacante, o Lyon já acertou as bases financeiras com os procuradores de Liedson. O próprio jogador confirmou isso na quarta-feira. ?Agora, quem está tratando dos meus interesses é gente bem mais séria. Por isso, estou tranqüilo para continuar jogando no Corinthians, sem esquentar a minha cabeça."