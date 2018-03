Prudentópolis espera apoio de gremistas Apesar de ser obrigado a jogar fora de casa em razão de não haver condições técnicas para transmissão do jogo contra o Internacional, pela Copa do Brasil, o Prudentópolis espera um bom número de torcedores nesta quarta-feira, às 21h45, no Estádio Olímpico, em Cascavel, distante 300 quilômetros. Colonizada por gaúchos, a cidade do oeste paranaense é dividida entre torcedores do Grêmio e do Internacional. "Espero que os torcedores do Grêmio venham para torcer para nós e não apenas assistir ao jogo", disse o técnico Joel Costa. Vindo de uma goleada por 4 a 0, em casa, para o Maringá, o Prudentópolis estaria hoje rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Paranaense. Um trabalho motivacional foi feito, mostrando a importância de uma vitória sobre o Internacional. "O favorito é o Inter, mas nós vamos conscientes de que podemos ganhar", afirmou Costa. Segundo ele, jogar no Estádio Olímpico favorece o adversário, em razão de a torcida ficar longe. "O Inter está acostumado com isso", comentou. "Mas se não acreditássemos nem iríamos para o jogo." O time do Prudentópolis deve jogar com Nei; Neto, Márcio e Robson; Boré, Ricardo, Messias, Dudu e Zé Maria; Torres e Edmilson.