Prudentópolis quer formar jogadores O Prudentópolis Esporte Clube, fundado em maio de 1968 e propriedade hoje de um grupo de sócios, pretende ainda este ano dar entrada nos papéis para se transformar em clube-empresa e se dedicar a revelar jogadores. Assim como aconteceu com o atacante Liédson, que saiu de Poções (BA), teve rápida passagem pelo time da região sul do Paraná, a 210 quilômetros de Curitiba, e hoje tranformou-se em quase prioridade para o Corinthians. Os direitos federativos do jogador foram comprados pelo atual presidente do Prudentópolis, João Alberto Ituarte, em 2000. Logo depois, ele e seus sócios compraram o clube, que já disputava a Primeira Divisão paranaense. "Tínhamos expectativa de que daria certo", diz Ituarte. Tanto que o presidente "empurrou" o jogador para o Coritiba em 2001, a fim de que ele ganhasse uma vitrine maior. O time da capital do Estado estava interessado no empréstimo do zagueiro Cris e do volante Messias. "Disse que só emprestava se levassem também o Liédson", afirma. "Foi a contra-gosto, mas quando começou a jogar fez sucesso", entusiasma-se Ituarte, que detém 70% dos direitos federativos do jogador. Os 30% restantes são do Coritiba. Cris está no futebol alemão, enquanto Messias defende o Racing Santander, da Espanha. "A Segunda Divisão do futebol espanhol e do alemão são uma boa vitrine", diz Ituarte. Terminado o Campeonato Paranaense deste ano, em que o Prudentópolis conseguiu a quarta colocação, o time foi desfeito. Preocupado com um possível prejuízo, os diretores não se interessaram em disputar a Seletiva da Série C do Brasileiro. Apesar de ter mais de 30 anos de existência, o Prudentópolis tem apenas seis de profissionalismo. Antes disputava campeonatos da Liga local. Em 1997, conquistou a Terceira Divisão do Estado, seu único título até agora. No ano seguinte, foi quarto na Segunda Divisão. Em 99, quando disputou pela primeira vez a Primeira Divisão, conseguiu o quinto lugar. O time manda os jogos no Estádio Newton Agibert, com capacidade para 7 mil torcedores, que pertence à prefeitura.