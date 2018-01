PSG ainda espera volta de Ronaldinho Ronaldinho Gaúcho continua ignorando as ordens do seu clube, o Paris Saint-Germain. O pentacampeão mundial tinha que voltar da folga de Natal no dia 28 de dezembro, mas ainda não se reapresentou para treinar e preferiu aumentar o período de descanso no Brasil. Com isso, ele desfalcará o time em jogo da Copa da França neste fim de semana. Por enquanto, a direção do PSG não comentou a ausência, para não causar mais polêmica, mas a cada dia fica mais insustentável a permanência do meia-atacante brasileiro na equipe.