PSG anuncia contratação de Cabaye junto ao Newcastle

Com isso, o PSG deu mais um passo em seu ambicioso projeto de se tornar um dos principais clubes do mundo. Os dirigentes franceses não divulgaram o preço pago pelo novo reforço, mas segundo a imprensa europeia o Newcastle recebeu 20 milhões de euros (R$ 66,5 milhões), além de cinco milhões de euros (R$ 16,6 milhões) em bônus.

"Estou muito, muito feliz por estar aqui. Estou realmente muito orgulhoso por fazer parte desse imenso projeto que o PSG quer construir e estou ansioso para começar no meu novo time", disse. "Eu gostaria de agradecer ao Newcastle por permitir que esta transferência acontecesse. É difícil recusar o PSG hoje em dia. Eu quero vencer campeonatos e o PSG me oferece isso. Não houve hesitação da minha parte."

Cabaye chega para brigar por posição com nomes como Thiago Motta e Matuidi. Conhecido pela qualidade de seu chute e por ser um especialista em cobranças de falta, o volante marcou sete gols em 19 partidas pelo Newcastle nesta edição do Campeonato Inglês. Como vinha atuando normalmente, pode estrear pelo PSG já diante do Bordeaux, nesta sexta-feira, pelo Campeonato Inglês.

"Estou impaciente para começar, espero jogar na sexta", declarou. "Estou pronto para vestir minhas novas cores e representar o PSG. Eu me sinto em boa forma, então não terei problema neste nível. Eu espero poder estar entre os relacionados da equipe já na sexta-feira."

O volante é um velho conhecido do técnico Laurent Blanc. Foi sob o comando do treinador que o jogador fez sua estreia pela seleção francesa, ainda em 2010. Convocado frequentemente pelo atual técnico da seleção, Didier Deschamps, Cabaye deve vir ao Brasil para disputar a Copa do Mundo.