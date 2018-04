Paris Saint-Germain anuncia oficialmente contratação de Neymar

Neymar é oficialmente jogador do Paris Saint-Germain. Poucas horas depois de o advogado do atacante, Juan de Dios Crespo, entregar o cheque de 222 milhões de euros (aproximadamente R$ 821 milhões) ao diretor geral do Barcelona, Òscar Grau, o clube francês anunciou o brasileiro como reforço para a temporada 2017/18.

O atacante assinou contrato com o PSG até 30 de junho de 2022. O acordo termina antes do início da Copa do Mundo do Catar, que será disputado no fim daquele ano. No clube francês, Neymar usará a camisa 10. "Estou extremamente satisfeito por me juntar ao Paris Saint-Germain", afirmou o brasileiro, em sua primeira declaração como jogador do clube francês.

"Desde a minha chegada à Europa, o clube tornou-se um dos mais competitivos e o mais ambicioso de todos. O maior desafio, que me motivou a me juntar aos meus novos companheiros de equipe, é ajudar o clube a conquistar os títulos que os torcedores sonham", continuou Neymar. "A ambição do PSG me conquistou tanto quanto a paixão e energia que gera. Passei quatro anos na Europa e estou pronto para o desafio. A partir de hoje (quinta-feira), vou fazer de tudo para ajudar meu time a vencer, abrir novos horizontes para o meu clube e dar felicidade a seus milhões de torcedores em todo o mundo", acrescentou.

Dono e presidente do PSG, o xeque Nasser Al-Khelaifi comemorou a chegada do atacante. "Neymar, atualmente, é um dos melhores jogadores de futebol do mundo. Sua mentalidade vencedora, força de caráter e senso de liderança o tornaram um grande jogador. Ele trará uma energia muito positiva ao clube", afirmou.

"Em seis anos, nós construímos um projeto muito ambicioso que já nos levou ao nível mais alto do futebol nacional e europeu. Hoje, com a chegada de Neymar, estou convencido de que chegaremos ainda mais perto, com o apoio dos fãs fiéis, da realização dos nossos maiores sonhos."

A confirmação coloca fim a uma novela que já vinha se estendendo pelas últimas semanas. Depois de uma longa negociação, Neymar deu o parecer favorável ao PSG, que nesta quinta-feira realizou o pagamento de 222 milhões de euros referentes à multa rescisória do atacante com o Barcelona.

Com o valor quitado, o clube francês ficou livre para assinar com a maior contratação de sua história, que visa mudá-lo de patamar e colocá-lo de vez entre os concorrentes ao título da Liga dos Campeões. Nem mesmo a posição da liga espanhola, que rejeitou receber o pagamento da multa rescisória, impediu que o PSG confirmasse o acerto.

A concretização da negociação torna Neymar o jogador mais caro da história do futebol, superando em muito a maior transação, ocorrida no ano passado, quando o Manchester United desembolsou 105 milhões de euros (R$ 387 milhões) para tirar o francês Paul Pogba da Juventus.

Apesar do acerto, o Barcelona prometeu agir para que o PSG seja punido pela Uefa, por considerar que o time violou as regras de fair play financeiro da entidade europeia. "O clube repassará à Uefa detalhes desta operação para que determinem as responsabilidades disciplinares que podem surgir deste caso", afirmou. Neymar é mais um brasileiro em meio a um longo passado de jogadores do País no Paris Saint-Germain. Alguns marcaram época no clube, como Raí, na década de 1990, e Ronaldinho, já nos anos 2000, enquanto outros tiveram passagens mais discretas, como Vampeta, Alex Dias e Aloísio Chulapa.

Com Neymar, o PSG passará a ter cinco brasileiros em seu elenco. O jogador se juntará ao lateral Daniel Alves, com quem atuou no Barcelona, aos zagueiros Marquinhos e Thiago Silva e ao meia Lucas. Isso sem contar o volante Thiago Motta, nascido no Brasil, mas naturalizado italiano.