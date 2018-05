PSG arranca empate com o Arsenal e fica perto de avançar como líder

Em duelo de classificados, Arsenal e Paris Saint-Germain fizeram um jogo bastante movimentado nesta quarta-feira, em Londres, na disputa pela liderança do Grupo A da Liga dos Campeões. Os franceses saíram na frente, levaram a virada, mas Lucas apareceu no segundo tempo para deixar sua marca e selar a igualdade em 2 a 2. O brasileiro ainda acertou uma bola no travessão e foi um dos melhores em campo.

As duas equipes chegaram a 11 pontos, mas o resultado acabou sendo melhor para o PSG, que garantiu vantagem no confronto direto diante do Arsenal - a primeira partida, na França, havia sido 1 a 1 - e depende apenas de si para avançar como o primeiro colocado da chave.

Na outra ponta da tabela, o Ludogorets recebeu o Basel e ficou no empate por 0 a 0, que levou ambas as equipes a dois pontos na briga pela vaga na Liga Europa. Na última rodada da chave, dia 6 de dezembro, o Arsenal visita o Basel. Para terminar na ponta, precisa vencer e torcer por um tropeço do PSG, que recebe o Ludogorets no mesmo dia.

O JOGO

O Paris Saint-Germain começou melhor, ocupando o campo de ataque e criando as primeiras oportunidades. Abriu o placar aos 18 minutos, quando Thiago Motta deu ótima enfiada na área para Matuidi, que chegou cruzando de esquerda. Cavani se jogou de carrinho e marcou.

O Arsenal não encontrava seu jogo. Até equilibrou a posse, mas pouco assustava. Então, contou com lance duvidoso para empatar. Aos 44, Krychowiak saiu jogando mal, Özil recuperou e tocou para Alexis Sánchez dentro da área. O chileno tentou o corte no próprio Krychowiak, que deu o carrinho, e caiu. O árbitro assinalou pênalti, que Giroud bateu com categoria para marcar.

O segundo tempo começou diferente, bem mais aberto e movimentado de ambos os lados. E então, apareceu a estrela do brasileiro Lucas. Aos oito minutos, ele cobrou falta da esquerda com extrema categoria, no canto do goleiro. A bola explodiu no travessão e saiu.

Mas era o Arsenal quem oferecia mais perigo, e não demoraria para virar o placar. Aos 14 minutos, Sánchez abriu para Jenkinson, que chegou cruzando. Thiago Silva tentou afastar, a sobra ficou na área e Marquinhos chutou para frente. Só que a bola tocou em Veratti, que corria na direção da jogada para tentar ajudar, e morreu na rede.

Se a virada do Arsenal aconteceu em um lance de muita sorte, o acaso também apareceu para ajudar o Paris Saint-Germain a igualar tudo de novo. Aos 31 minutos, Ben Arfa cobrou escanteio da direita e Lucas finalizou de cabeça para o gol, sem força. A bola ia nas mãos de Ospina, mas Iwobi tentou tirar e desviou contra o próprio gol.

A partir daí, os donos da casa foram todos ao ataque, enquanto o PSG apostava no contragolpe. Os franceses levavam mais perigo desta forma e poderiam ter saído com a vitória se não fosse o preciosismo de Cavani aos 33 minutos, quando recebeu sozinho no meio de campo, arrancou com total liberdade e ao invés de finalizar com firmeza, preferiu tentar por cobertura de muito longe, facilitando a vida de Ospina. O mesmo uruguaio ainda perderia a última chance aos 36, após cruzamento na medida de Lucas.