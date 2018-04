PSG bate Lyon e conquista seu 1.º Francês desde 1994

O Paris Saint-Germain chegou ao primeiro título de sua ''era milionária" neste domingo. Municiado pelos milhões de dólares de investidores do Catar, o time parisiense faturou seu terceiro Campeonato Francês com duas rodadas de antecipação ao vencer o Lyon por 1 a 0, mesmo atuando fora de casa. O gol que garantiu a conquista foi marcado por Ménez, no início do segundo tempo.

Foi o primeiro título do PSG no Campeonato Francês desde a temporada 1993/1994, quando a equipe tinha os brasileiros Ricardo Gomes, Valdo e Raí no elenco. A outra conquista do clube havia acontecido em 1985/1986.

A vitória deste domingo levou os parisienses aos 77 pontos, sete à frente do Olympique de Marselha a duas rodadas para o fim, o que faz com que vantagem não possa mais ser revertida. Derrotado, o Lyon vem logo atrás, na terceira colocação, com 63 pontos.

Para este jogo decisivo, o técnico Carlo Ancelotti não pôde contar com os brasileiros Thiago Silva, suspenso, e Lucas, lesionado. Mesmo assim, o PSG foi para cima no início e perdeu grande oportunidade com Ibrahimovic. Apesar de movimentado, o primeiro tempo passou em branco e as equipes foram para o vestiário com o 0 a 0 no placar.

Logo aos oito minutos da etapa final, no entanto, o PSG chegou ao gol que lhe garantiu o título. Ibrahimovic puxou contra-ataque e tocou para Thiago Motta, que achou Ménez sozinho pelo lado esquerdo. O meia dominou e bateu cruzado, de esquerda, para dar a vitória à equipe parisiense.