PSG cede empate e perde chance de colar nos líderes

A igualdade em casa deixou o time parisiense distante do líder Bordeaux. Com 26 pontos, o PSG aparece em oitavo na tabela, a 11 pontos do primeiro colocado. Se tivesse vencido, a equipe se igualaria ao quinto colocado Lille. Já o Lens é o 14.º na classificação, com 22 pontos somados.

O jogo em Paris fechou a 11.ª rodada do Francês. No entanto, a competição já tem 17 rodadas disputadas. As partidas desta quarta haviam sido adiadas pelo surto de gripe suína que atingiu a França nos últimos meses. Mesmo assim, quatro times ainda têm um jogo a menos - Olympique de Marselha, Montpellier, Monaco e Sochaux.

No Parc des Princes, o placar só foi aberto no segundo tempo. Aos 25 da etapa final de jogo, o experiente volante Claude Makelele fez 1 a 0 para os anfitriões. Mas a alegria do PSG não durou muito. Mas precisamente, quatro minutos. Aos 29, o atacante Maoulida empatou para o Lens. O time da casa ainda pressionou pela vitória no final, mas sem sucesso.