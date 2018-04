PSG derrota Lorient e avança à final da Copa da França

O Paris Saint-Germain se aproximou de mais um título na temporada. Nesta terça-feira, o dono do troféu do Campeonato Francês, com oito rodadas de antecedência, derrotou o Lorient por 1 a 0, fora de casa, e avançou à final da Copa da França. O atacante Zlatan Ibrahimovic foi o autor do único gol da partida.

Sem exibir a mesma intensidade das últimas semanas, o PSG teve atuação irregular nesta terça, mas novamente o atacante sueco foi determinante para decidir a partida. Aos 30 minutos do segundo tempo, ele disparou pelo meio e contou com a displicência da marcação do Lorient para avançar pelo meio e bater de bico para as redes.

Antes do gol, o que mais chamava atenção no jogo foi a substituição do árbitro. Frank Schneider sentiu dores na coxa e deu lugar a Sébastien Moreira ainda na etapa inicial. A troca foi desfavorável para o Lorient porque o novo juiz não marcou pênalti quando o brasileiro Marquinhos fez falta em Barthelme dentro da área.

Na segunda etapa, o duelo ficou mais disputado, com lances mais ríspidos dos dois lados. Foi aí que brilhou a estrela de Ibrahimovic para decidir o jogo e garantir o PSG na final. O adversário do time de Paris na decisão sairá do confronto entre Sochaux e Olympique de Marselha, que entram em campo nesta quarta.