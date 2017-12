PSG diminui diferença para o Monaco O Paris Saint-Germain venceu o Toulouse por 1 a 0, neste sábado, e se beneficiou da derrota do Monaco para o Lille pelo mesmo placar para diminuir em cinco pontos a diferença na classificação para o líder do Campeonato Francês. Com o resultado, o Monaco soma 51 pontos contra 46 do PSG. O Auxerre, terceiro com 44, joga neste domingo contra o Lyon. Nos demais jogos da rodada, o Sochaux empatou com o Bordeaux por 1 a 1, Le Mans e Marseille ficaram no 0 a 0, o Guingamp bateu o Bastia por 1 a 0, o Metz superou o Montpellier por 1 a 0, o Nantes derrotou o Nice por 3 a 1, o Lens venceu o Rennes por 2 a 1 e o Ajaccio empatou sem gols diante do Estrasburgo.