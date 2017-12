PSG e Bordeaux vencem e lideram Paris Saint-Germain e Bordeaux venceram seus jogos deste sábado pelo Campeonato Francês e se isolaram na liderança da competição com seis pontos. Fora de casa, o PSG venceu o Sochaux por 1 a 0, gol do atacante Cissé. Já o Bordeaux contou com o apoio da torcida para fazer 1 a 0 no Nancy. O gol foi de Chamakh. Nos outros jogos deste sábado, o Lens bateu o Olympique de Marselha por 2 a 0 e o Auxerre venceu o Monaco também por 2 a 0, placar que se repetiu mais uma vez na vitória do Nice sobre o Toulouse. No mais, só empates: 0 a 0 nos jogos entre Metz e Le Mans e Troyes e Saint-Etienne. Com gol do brasileiro Lucas, ex-Portuguesa, o Ajaccio ficou no 3 a 3 com o Lille. A segunda rodada do Francês será completada amanhã com dois jogos: Rennes x Nantes e Lyon x Strasbourg.