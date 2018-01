PSG e Chelsea falam em 'novo clássico' após outro cruzamento

Os milionários elencos de Chelsea e Paris Saint-Germain se enfrentarão na fase eliminatória da Liga dos Campeões da Europa pela terceira vez seguida. No sorteio desta segunda-feira, ficou definido que as duas equipes brigam por uma vaga nas quartas de final, assim como foi no emocionante duelo do ano passado. O retrospecto já fez o confronto ganhar o cunho de 'o novo clássico'.

Após o chaveamento ser confirmado, o Paris Saint-Germain publicou em seu Twitter uma imagem que coloca a Torre Eiffel, de Paris, e o Big Ben, de Londres, frente a frente. No fundo azul, em referência às cores das duas equipes, destacam-se as letras de 'o novo clássico'. Na última edição, mesmo com um jogador a menos, o PSG conseguiu empatar com o Chelsea em Londres em 2 a 2 e se classificou. Nas quartas de final da temporada 2013-14, quem se deu bem foi o clube inglês.

Também por meio de seu Twitter, o Chelsea também destacou o reencontro com o Paris Saint-Germain: "Nos encontramos de novo... Vemos vocês em breve, PSG!". Ainda nas redes sociais, os torcedores dos dois times vêm postando diversas fotos e lembranças de jogos anteriores.

Em 16 de fevereiro, o time parisiense receberá o Chelsea no Parque dos Príncipes. Em 9 de março, o jogo de volta acontecerá no Stamford Bridge, em Londres.

CITY TIRA ONDA

Quem também tirou onda nas redes sociais após o sorteio foi o Manchester City. Na última temporada, a equipe foi eliminada pelo poderoso Barcelona e dessa vez brincou com o rival Arsenal, que teve o azar de cruzar com a equipe catalã já nas oitavas. "Sua vez de jogar com eles, Arsenal!", postou o clube de Manchester em seu Twitter oficial. Nas oitavas, o City encara o Dinamo de Kiev.