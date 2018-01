PSG e Le Mans empatam. Bom para o Lyon. Le Mans e Paris Saint-Germain ficaram no 0 a 0, neste sábado, pelo Campeonato Francês. Com o resultado, o PSG foi a 17 pontos e perdeu a chance de roubar a liderança do Lyon, que tem 18 e joga neste domingo. O Le Mans foi a 15 e continua em terceiro. Confira outros resultados deste sábado: Monaco 0 x 0 Nice, Auxerre 3 x 0 Sochaux, Bordeaux 1 x 0 Ajaccio, Lille 2 x 0 Saint-Etienne, Olympique de Marselha 3 x 1 Metz, Nancy 2 x 1 Troyes, e Strasbourg 2 x 4 Toulouse.