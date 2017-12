PSG e Lyon só empatam na França Lyon e Paris Saint-Germain bem que tentaram, mas não conseguiram sair do 0 a 0 no jogo de abertura da 15.ª rodada do Campeonato Francês 2004/05. Com este empate, o Lyon continua na liderança independente dos outros resultados da rodada, chegando aos 33 pontos, contra 29 do Lille, que joga neste sábado. Já o Paris Saint-Germain chega aos 18 pontos e ocupa, provisoriamente, a oitava posição. No outro jogo desta sexta-feira, o Monaco (provisoriamente na setxa posição, com 22 pontos) perdeu em casa para o Sochaux (4.º, com 25 pontos) por 3 a 1. Os jogos marcados para este sábado são: Lens x Lille; Ajaccio x Olympique de Marselha; Caen x Nice; Istres x Metz; Nantes x Bordeaux; Saint Etienne x Stade Rennes; Strasbourg x Auxerre e Toulose x Bastia.