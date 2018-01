PSG e Olympique Marselha dão vexame Olympique Marselha e Paris Saint-Germain são dois clubes tradicionais da França. Mas atravessam fase ruim de dar dó. As equipes com maiores torcidas no país andam mal das pernas no Campeonato e, neste final de semana, perderam o rumo na Copa da França. O PSG foi eliminado, na segunda fase do torneio, com a goleada de 4 a 0 que sofreu do Auxerre, no sábado à noite. O OM foi desclassificado pelo Chateauroux, da Série B, com derrota por 1 a 0. O Paris Saint-Germain ultimamente só acumula frustrações. O novo time de Vampeta foi surpreendido pelo Guingamp, no meio da semana, com derrota por 3 a 1, em Paris, pelo Campeonato. A equipe dirigida pelo técnico Luis Fernandez foi vaiada, caiu para o 11.º lugar, tem 33 pontos e está fora da briga pelo título. O mais recente fiasco veio no sábado, novamente no Parque dos Príncipes. Com dois minutos apenas, o Auxerre já estava vencendo por 2 a 0. Fadiga marcou no primeiro ataque e Cisse ampliou aos dois minutos. Os gols desnortearam o PSG, que foi à frente, mas sem coordenação e sob pressão dos 25.183 torcedores. Fadiga fez o terceiro aos 13 minutos da fase final e Cisse completou aos 23. O calvário do Olympique não é muito diferente. Com 29 pontos, está em 14.º lugar no Campeonato Francês e corre até risco de rebaixamento. No sábado, visitou o Chateauroux, da Segunda Divisão, e perdeu com gol de Dufresne aos 41 minutos da etapa final. OM e PSG fazem clássico pelo campeonato, no próximo sábado. Em crise e para saber quem afunda mais. A rodada da Copa da França também representou fim da linha para pretensões do Rennes, time da Primeira Divisão que perdeu por 3 a 1 para o Amiens, da Terceira. Pior foi o Sedan, que vai bem na divisão de elite, mas foi desclassificado ao cair por 1 a 0 diante do Fontaine-le-Comte, da Quarta Divisão (na verdade, trata-se de um time semiamador). Em jogos apenas de times da Primeira Divisão, o Nantes ganhou do Bordeaux por 1 a 0 e o Bastia goleou o Metz por 4 a 1. Os vencedores passaram para as oitavas-de-final.