PSG empata no último lance com gol contra, mas desperdiça chance de ser campeão

O Paris Saint-Germain contou com um gol contra no último lance da partida para empatar por 1 a 1 com o Saint-Étienne nesta sexta-feira, fora de casa, pela 32ª rodada do Campeonato Francês. O resultado, no entanto, impede que o time da capital conquiste o título ainda neste final de semana.

+ Antes de clássico, Guardiola diz que Pogba foi oferecido ao City

+ Fifa divulga modelo do ingresso para a Copa do Mundo

O PSG poderia garantir a taça com seis rodadas de antecedência se houvesse uma combinação de resultados. Para isso, precisava vencer o duelo desta sexta e torcer para uma derrota do Monaco, que recebe o Nantes neste sábado.

Como não fez o dever fora de casa, o PSG agora terá nova oportunidade de comemorar o título na próxima rodada, quando receberá justamente o Monaco, em 15 de abril, no domingo. O Paris Saint-Germain lidera a competição com 84 pontos e o Monaco tem 67.

O Saint-Étienne ocupa a nona colocação com 43 pontos e teve tudo para sair de campo com a vitória. O time anfitrião surpreendeu o líder com um gol logo aos 17 minutos de partida marcado por Remy Cabella.

O próprio Cabella teve a oportunidade de ampliar o placar com um pênalti, mas desperdiçou. No lance, o PSG ainda teve Kimpembe expulso por derrubar Hamouna na área. A sorte parecia estar a favor do Saint-Étienne.

No segundo tempo, Cavani perdeu um dos gols mais feitos da temporada. Em um rápido contra-ataque, Di Maria recebeu livre, avançou e, na saída do goleiro, tocou de lado. O uruguaio recebeu quase na pequena área com o gol livre. Mas quis fazer pose na hora de chutar e mandou para fora.

O empate veio no último lance. Na base do chutão para a área, Meunier centrou da direita, Mbappé resvalou de cabeça, e Debuchy, na segunda trave, mandou contra a própria meta.

O resultado, no entanto, interrompeu a série de nove vitórias consecutivas do PSG na competição. O último tropeço da equipe havia acontecido em 21 de janeiro, quando foi superado pelo Lyon por 2 a 1, fora de casa.