PSG espera ter Ronaldinho no sábado O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Fernández, acredita que poderá escalar Ronaldinho Gaúcho no jogo de sábado, contra o Auxerre, pela segunda rodada do Campeonato Francês. O problema é que o jogador brasileiro está envolvido numa disputa com o Grêmio, que reivindica uma indenização pelo seu passe, e a Fifa já divulgou que a solução desse caso será anunciada só depois do dia 20 de agosto. ?Tenho boas notícias. Ronaldinho já pode integrar a equipe, talvez até no sábado?, disse Luis Fernandez. Como a Fifa ainda não decidiu nada, o PSG está contando com a decisão da juíza Antônia Loguercio, de Porto Alegre, que ontem deu um parecer sobre o caso. Ela determinou que o jogador tem o direito de trabalhar no clube francês, que deveria, no entanto, pagar uma indenização de US$ 12 milhões ao Grêmio. Mas, a diretoria gremista ainda exige US$ 28 milhões pelo atacante.