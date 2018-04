PSG estuda proposta para manter vínculo com Beckham

PARIS - Um dia após o anúncio da aposentadoria de David Beckham, o presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, revelou que pretende manter o vínculo do inglês com o clube francês. O dirigente não deu detalhes sobre a futura oferta que fará ao jogador, que deve se tornar embaixador do time.

"Eu encontrei-o ontem [quinta] e ele se mostrou muito interessado em continuar a fazer parte do grande projeto do Paris Saint-Germain. Ele acredita no projeto, ele acredita no clube, ele ama o clube", declarou o presidente do PSG.

"Ele se divertiu nos últimos seis meses, então estamos em discussão agora. Ele acabou de anunciar a aposentadoria, ainda temos tempo para discutir o futuro. Acredito que faremos o anúncio sobre um possível acordo dentro de duas semanas. Espero que dê certo, porque, honestamente, eu o quero no clube", reforçou o dirigente.

Beckham vai disputar mais duas partidas pelo PSG nas próximas semanas. Neste sábado, ele fará sua despedida diante da torcida parisiense, em jogo contra o Brest, pelo Campeonato Francês. No dia 26, o duelo será contra o Lorient, na rodada final da competição.

Após abandonar as chuteiras, o inglês de 38 anos poderá dedicar maior tempo às ações de marketing que protagonizou desde que desembarcou no PSG. Sua importância para o clube tem sido maior fora de campo do que entre as quatro linhas, apesar das boas atuações tanto no Francês quanto na Liga dos Campeões.

"Eu disse a ele: ''A porta está aberta para você'' e ele quer seguir envolvido. Então, vamos ver como eu poderia continuar envolvido com o trabalho do clube", declarou o presidente do PSG.