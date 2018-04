PSG fica sem o técnico Blanc em um jogo da Liga dos Campeões

NYON - A Uefa anunciou nesta quinta-feira a suspensão do técnico do Paris Saint-Germain, Laurent Blanc, por uma partida da Liga dos Campeões. O treinador foi punido por ter provocado repetidos atrasos de jogos de seu time na competição e, com isso, não poderá ficar no banco de reservas no primeiro duelo das oitavas de final, contra o Bayer Leverkusen, no dia 18 de fevereiro, na Alemanha.

A entidade não aplicou a pena no técnico logo de cara, mas depois que os atrasos passaram a se repetir decidiu suspendê-lo. Com isso, Blanc está proibido inclusive de ir ao vestiário falar com os jogadores antes da partida, tendo que assistir ao jogo das tribunas. Além disso, foi multado em 10 mil euros (cerca de R$ 33 mil).

A primeira vez que Blanc provocou o atraso de uma partida foi diante do Benfica, no dia 2 de outubro do ano passado. Na ocasião, o técnico foi apenas advertido. O problema se repetiu contra o Olympiacos, dia 27 de novembro, a entidade decidiu suspendê-lo e multá-lo, mas voltou atrás.

Blanc, então, estaria em período probatório por dois anos, mas logo no dia 10 de dezembro, no duelo contra o Benfica, o treinador voltou a causar o atraso do jogo. Aí sim, finalmente, a Uefa aplicou a punição.