PSG ganha e fica mais perto do Lyon O Paris Saint-Germain venceu, nesta quarta-feira, o Lille por 2 a 1, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, e se aproximou do Lyon, líder do Campeonato Francês. Com o resultado positivo, o PSG subiu para 16 pontos, somente um atrás do primeiro colocado, que jogará nesta quinta, em casa, contra o Lens. Os outros resultados desta quarta, pela oitava rodada da competição, foram: Saint-Etienne 0 x 2 Nancy, Metz 1 x 2 Auxerre, Rennes 2 x 2 Bordeaux, Nice 1 x 0 Le Mans, Sochaux 1 x 0 Nantes, Troyes 1 x 2 Monaco, Ajaccio 0 x 0 Strasbourg e Toulouse 1 x 0 Olympique de Marselha.