PSG ganha em casa e avança às quartas da Copa da França Com uma péssima campanha no atual Campeonato Francês - é o 16.º colocado, com 21 pontos -, o Paris Saint-Germain está apostando todas as suas fichas na luta para defender o título da Copa da França. Nesta terça-feira, no Estádio Parque dos Príncipes, na capital francesa, o PSG derrotou o Valenciennes por 1 a 0 e se classificou às quartas-de-final da competição. O meia uruguaio Cristian Rodríguez foi o autor do gol da partida. A surpresa do dia foi a vitória do desconhecido Vannes, da 3.ª Divisão, sobre o Montpellier, que está atualmente na 2.ª Divisão, mas que já fez parte da elite do futebol francês. Depois de um empate sem gols no tempo normal, o Vannes não ficou acuado por jogar fora de casa e ganhou por 2 a 0. Outros dois jogos aconteceram nesta terça. No Principado de Mônaco, o Monaco foi eliminado ao ser derrotado pelo Sochaux por 2 a 0. Fora de casa, o Sedan espantou a zebra ao vencer o Libourne Saint-Seurin, da Segunda Divisão, por 2 a 1. Nesta quarta, mas quatro partidas completarão as oitavas-de-final da Copa da França. O destaque é o clássico entre Olympique de Marselha e Lyon, no Estádio Velodrome, em Marselha. Os outros confrontos são Nantes x Lille, Monceau-Les-Mines (4.ª Divisão) x Bordeaux e Clermont (3.ª Divisão) x Lens.