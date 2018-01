PSG goleia na abertura do Francês O Paris Saint Germain abriu nesta sexta-feira a temporada 2005/06 do Campeonato Francês goleando, por 4 a 1, o Metz. Kalou, Cisse, Rothen e Landrin marcaram para o PSG; Ahn-Jung-Hwan, para o Metz. Neste sábado jogam: Marselha x Bordeaux; Nantes x Lens; Strasbourg x Auxerre; Nancy x Monaco; Nice x Troyes; Sochaux x Toulouse; Lille x Rennes; e Saint-Etienne x Ajaccio. No domingo: Le Mans x Lyon.