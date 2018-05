PSG goleia Rennes e reduz diferença para o líder Nice no Francês

Horas após a primeira derrota do líder Nice, neste domingo, o Paris Saint-Germain goleou o Rennes por 4 a 0, no Parque dos Príncipes, em partida válida pela 12.ª rodada do Campeonato Francês, e reduziu a diferença na briga pelo título da competição.

Com o resultado, o PSG foi a 26 pontos, empatado com o Monaco, mas pior nos critérios de desempate. Já o Nice lidera o Francês de maneira isolada, com 29 pontos. Derrotado neste domingo, o Rennes parou nos 20 pontos, no quinto lugar, que vale uma vaga na Liga Europa.

Em campo, o time da capital francesa entrou em campo com quatro brasileiros entre os titulares: Thiago Silva, Marquinhos, Maxwell e Lucas Moura. No entanto, quem abriu o placar foi Gelson Fernandes, do Rennes, que marcou contra aos 31 do primeiro tempo.

Dez minutos mais tarde, o artilheiro Edinson Cavani marcou o segundo do PSG ainda antes do intervalo. O uruguaio roubou a bola na meia-lua e acertou um chutou indefensável, no ângulo esquerdo.

Já na segunda etapa, aos 22 minutos, Adrien Rabiot ampliou em um chute rasteiro da intermediária que o arqueiro espalmou para dentro do gol. Já aos 24, Marco Verratti deu números finais ao placar ao pegar de primeira um cruzamento de Ben Arfa: 4 a 0.

Com a parada para a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia, o Campeonato Francês só retorna daqui a duas semanas. No próximo dia 19, o Rennes recebe o Angers, enquanto o PSG encara o Nantes, em casa.

LÍDER TROPEÇA

Neste domingo, o Nice sofreu sua primeira derrota neste Campeonato Francês. Com o centroavante italiano Mario Balotelli passando em branco, a equipe acabou derrotada por 1 a 0 pelo Caen, fora de casa, mas manteve a liderança isolada da competição. Na outra partida do dia, Metz e Saint-Étienne ficaram no empate sem gols.