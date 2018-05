PSG goleia vice-lanterna Boulogne pelo Francês Em jogo adiado pela 14.ª rodada do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain goleou o Boulogne por 5 a 2 nesta quarta-feira. A vitória conquistada fora de casa fez o PSG dar um salto na tabela da competição, ganhando quatro posições e figurando agora no sétimo lugar, com 22 pontos. Já o Boulougne segue na vice-lanterna, somando apenas nove pontos.